Нині усі регіони України перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але є дві області, які не відповідають цій зоні через збільшення кількості хворих на Covid-19 у лікарнях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, показник динаміки рівня госпіталізацій з коронавірусом перевищений в Івано-Франківській області. Він становить 56,9%, хоча днем раніше було 47,3%.

Також ситуація з рівнем госпіталізацій залишається напруженою у Рівненській області. Протягом трьох останніх днів регіон не відповідає зеленій зоні. Станом на 17 серпня показник становить 71,9%. А двома днями раніше – 51,5% та 86,2%.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Станом на 18 серпня в Україні зафіксували 1 447 нових хворих на Covid-19 за добу. Одужати вдалося 712 особам, а померли – 40 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

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