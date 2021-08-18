Дослідження, проведене скандинавськими науковцями і опубліковане в авторитетному виданні Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, засвідчило, що пари, в яких майбутній батько був помітно старшим за матір, мали меншу ймовірність успішних пологів завдяки ЕКЗ/ІКСІ. Причому незалежно від віку майбутньої матері.

Дослідження охопило 4833 цикли ЕКЗ/ІКСІ за участю 4271 чоловіка, з яких 40,8% циклів закінчилися народженням живої дитини. Тобто порівняно з молодшими чоловіками ймовірність живонародження була на 33% нижчою для чоловіків від 50 років.

– Батьківський вік – понад 50 років значно впливає на ймовірність народження живої дитини при використанні допоміжних репродуктивних технологій, – пишуть автори.

На їхню думку, чоловікам слід дати зрозуміти, що їм не варто відкладати батьківство.

ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення) – це запліднення поза тілом. Воно являє собою сучасну і вельми ефективну технологію лікування безпліддя.

Процедура ІКСІ (ICSI – Intra Cytoplasmic Sperm Injection) передбачає введення (інтрацитоплазматичну ін’єкцію) сперматозоїда в цитоплазму яйцеклітини і проводиться переважно тоді, коли концентрація або рухливості сперматозоїдів знижена. Цей метод лікування безпліддя належить до допоміжних репродуктивних технологій і є одним з етапів ЕКЗ (необов’язковим).