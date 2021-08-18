У Самбірському районі Львівської області сталося масове отруєння. До лікарні потрапили 17 дітей.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА. 17 серпня станом на 23.30 до Самбірської лікарні госпіталізували 15 дітей, ще двох госпіталізували вночі.

– Це дівчатка та хлопчики, їхній вік від 8 до 15 років. Під час госпіталізації діти скаржилися на підвищення температури тіла, блювоту, діарею, – зазначила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко.

Лікарі діагностували їм харчову токсикоінфекцію. Діти перебувають у стані середньої важкості.

Попередньо діти харчувалися у спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace, що розташований у м. Хирів Самбірського району.

Нині ситуацію з’ясовують працівники Держпродспоживслужби та Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

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Нещодавно на Івано-Франківщині також отруїлися люди. До лікарні потрапило 11 людей, які захворіли на гострий гастроентерит після святкування весілля. Експерти вже проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Джерело: zaxid.net