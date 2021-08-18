Нинішній відпускний сезон відзначився аномальною навалою медуз на узбережжя Чорного та Азовського морів. Чи справді нешкідливі ці морські жителі або ж слід їх остерігатися? І що робити, якщо вжалила медуза?

Перш за все потрібно знати, що медузи можуть здорово обпекти. Їхні щупальця оснащені крихітними жалами, кожне з яких має цибулинку з отрутою та спіральну трубку із гострим кінцем. Всім цим спорядженням природа наділила медуз для захисту від зовнішніх ворогів. Причому зброя залишається боєздатною, навіть якщо медузу викинуло на берег, і вона не подає ознак життя.

Те, що стикнулися з медузою, ви зрозумієте за печінням і поколюванням у місці контакту з подальшим його почервонінням і онімінням. Чим більше площа зіткнення, тим відчутніші будуть його наслідки.

Що робити у разі опіку медузи

Зрозуміло, перш за все потрібно вийти з води. Якщо побачили на місці опіку жало, його треба обережно видалити, наприклад, за допомогою пінцета.

Місце опіку слід добре промити морською або просто солоною водою.

Якщо дуже боляче, прийняти знеболююче. Або антигістамінний препарат, якщо почався сильний свербіж.

Що не можна робити, коли вжалила медуза

Не рекомендується промивати місце опіку звичайною, прісною водою – це тільки посилить запальний ефект. Те ж саме стосується спиртовмісних розчинів і оцту.

Не варто торкатися руками місця опіку, щоб не перенести отруту на інші частини тіла.

Не розчісувати місце опіку.

І, звичайно ж, за можливості краще уникати купання в місцях, де вочевидь багато медуз. Якщо тільки на вас немає спеціального захисного одягу або гідрокостюма.