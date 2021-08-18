Черговий спалах коронавірусу в Україні може бути уже восени, у період загострення респіраторних вірусних захворювань. Регіони країни можуть перейти до іншого рівня епіднебезпеки, через що буде посилено карантинні заходи.

Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило Фактам ICTV. Водночас поки що усі області перебувають у зеленій зоні карантину.

– Хоча кількість нових випадків захворюваності за останні тижні дещо зросла, передумов для зміни рівня епідемічної небезпеки наразі немає, – зазначили у МОЗ.

За інформацією відомства, перехід до іншої зони залежатиме від низки показників.

– Є низка показників, які визначають, чи відбувається потенційне погіршення епідемічної ситуації в країні. Коли МОЗ реєструє перевищення будь-якого показника на рівні кожного регіону, області, то спочатку детально з’ясовує ситуацію, щоб врахувати всі фактори, які насправді впливають на ті чи інші показники, – додали у МОЗ.

Водночас цього разу відомство враховуватиме всю інформацію щодо темпів поширення Дельта-штаму коронавірусу.

– Штам Дельта, 300 випадків якого вже зареєстровано в Україні (станом на 12 серпня 2021 року), вважається більш заразним. Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби після інфікування цим штамом набагато вища, якщо людина невакцинована, – йдеться у повідомленні відомства.

Міністерство охорони здоров’я закликає вже зараз подбати про своє здоров’я та людей навколо і вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Важливо також під час вихідних та святкових днів з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України дотримуватися карантинних заходів.

Якщо все ж відбудеться перехід до іншої зони карантину, то у регіонах посилять карантинні заходи.

– У разі переходу країни на червоний рівень епідемічної небезпеки передбачено, що додатково до обмежувальних заходів запроваджується низка заборон. Так, забороняється робота ТРЦ, барів, ресторанів, кафе. Припинення авіасполучення не передбачене чинною карантинною постановою, – додає прес-служба МОЗ.

Рішення про запровадження заходів ухвалюватимуть відповідні органи влади залежно від ситуації з коронавірусом.