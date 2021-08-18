Папа Римський Франциск закликав вірян в усьому світі активно вакцинуватися від коронавірусу. Він назвав щеплення актом любові.

Понтифік у своєму відеозверненні високо оцінив роботу дослідників і науковців, які створили безпечні та ефективні вакцини проти Covid-19.

– Завдяки Божій милості і праці багатьох тепер у нас є вакцини, які захищають нас від Covid-19, – сказав Папа Римський.

За його словами, ці препарати дають надію, що вийде покласти край пандемії. Однак це стане можливим за умови співпраці.

Він також заявив, що вакцинація – це прояв любові.

– Любов до себе, любов до своїх родин і друзів, любов до всіх народів. Любов також соціальна і політична, – додав понтифік.

Як зазначив він, укол від коронавірусу – це спосіб подбати про себе, близьких і навколишніх.

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація від коронавірусу. Однак цей процес проходить нерівномірно у різних країнах. Фахівці закликають громадян активно імунізуватися. Це допоможе боротися з пандемією.