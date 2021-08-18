В Українському дитячому центрі (УДЦ) Молода гвардія в Одеській області стався спалах Covid-19. У 33 вихованців підтвердили інфікування штамом коронавірусу Дельта.

Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у ексклюзивному коментарі Фактам ICTV. Щоб підтвердити діагноз, проби надіслали до київської лабораторії.

Він зазначив, що говорити про стовідсоткове інфікування штамом Дельта наразі не можна. За попередніми дослідженнями, цей варіант виявили у 33 дітей, але варто дочекатися остаточних результатів.

– Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ, – додав санлікар.

Тестувати дітей на штам Дельта збиралися іще 17 серпня. Але тоді хотіли робити вибіркове тестування тих вихованців, у яких, крім експрес-тесту, позитивним виявиться і ПЛР-тест на Covid-19.

Крім того, міська влада області збирається розвозити дітей з центру по домівках, але не всіх. Діти, які перебувають у таборі Зоряний, де і стався спалах коронавірусу, разом з обслуговуючим персоналом, кухарями та технічними працівниками протягом 14 днів будуть на карантині.

А тих дітей, які не контактували з цим табором, відправлять додому. Їх обов’язково протестують на коронавірус для того, щоб упевнитися, що вони здорові.

– Діти, яких ми збираємося відправити додому, жили абсолютно в інших таборах, приміщеннях, з іншими столовими, ігровими зонами, не контактували з тими дітьми, які зараз хворіють. Весь табір, який заразився, перебуває в окремих приміщеннях, з окремим харчуванням. Вони будуть там 14 днів з моменту останнього виявлення хворого, – каже Гончаров.

За його словами, на території центру розгорнули медико-санітарну частину для госпіталізації дітей з легким перебігом хвороби, і для тих, кому потрібна медична допомога на первинному етапі. Але щойно погіршується стан дитини, її терміново переводять у Covid-лікарню.

Нині на території міста Одеса є дві лікарні, у які можуть госпіталізувати дітей з Covid-19 для подальшого лікування. В обох є майже 200 місць.

– У таборі Зоряний зараз перебуває 494 дитини, тобто якщо ситуація погіршиться, місць у лікарнях для надання кваліфікованої медичної допомоги вистачить, – додав він.

Санлікар наголосив, що на місця здорових дітей, яких відвезуть додому, розселять інфікованих для зменшення контактування та мінімізації поширення хвороби.

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська також зазначила, що з епідемічного погляду, помістити увесь табір на карантин – це правильне рішення. Вони мають там перебувати до того моменту, поки не перестануть поширювати вірус.

Про спалах коронавірусу в одеському дитячому центрі стало відомо 16 серпня. Тоді інфікувалися 42 дитини та двоє працівників. Станом на 10.00 18 серпня Covid-19 вже діагностували у 50 дітей та трьох вожатих. А четверо дітей перебувають у лікарні.