Статистичні дані про демографічну ситуацію в Україні Державної служби статистики свідчать про те, що за січень-червень 2021 року смертність населення країни перевищила рівень 2020 року на 21,6% , у тому числі у червні – на 4,3% .

З початку року в Україні померло 349 041 людина. Це на 62 031 смерть більше, аніж за січень-червень 2020 року, коли померло 287 010 осіб. У тому числі у червні померло 49 077 осіб (у червні 2020 року – 47 043 осіб).

Щодо народжуваності, то з початку 2021 року в Україні на світ з’явилося 132 595 немовлят (минулого року 139 134). У січні-червні на 100 померлих було 38 новонароджених. Міграційний приріст склав 11 274 осіб (минулого року – 7 598).

З початку 2021 року населення України скоротилося на 205 172 особи (у тому числі за червень – на 25 057 осіб). На 1 липня 2021 року кількість українців склала 41 383 182 особи.

Якщо цьогорічну смертність в Україні порівняти з 2020 роком, побачимо, що країна за той період втратила 616 835 осіб, що на 35 721 людину більше, ніж у 2019 році, коли померло 581 114 осіб.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 особи.

Держстат офіційно повідомив, що у 2020 році від Covid-19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

Науковці прогнозують, що у найближчі 10 років у світі народжуватиметься більше хлопчиків, аніж дівчаток. Це пов’язано з тим, що нині існує тенденція надання переваги потомству чоловічої статі. Крім того, кількість абортів за статевою ознакою зростає протягом останніх 40 років у країнах Південно-Східної Європи, у Південній та Східній Азії. Науковці прогнозують, що невдовзі фіксуватиметься надлишок молодих чоловіків.

Джерело: Держстат.