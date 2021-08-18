З 18 серпня 2021 року в Івано-Франківську на базі торговельно-розважального комплексу Панорама Плаза (Північний бульвар, 2А) запрацював центр масової вакцинації від коронавірусу.

Пункт розмістився у приміщенні нічного клубу. Він працюватиме щодня з 10.00 до 16.00.

Щеплення робитимуть дві мобільні бригади фахівців.

Для отримання уколу громадянам треба буде заповнити анкету.

Після імунізації місцевих мешканців проситимуть перебувати у залі протягом 30 хвилин, щоб зафіксувати можливі ускладнення.

Вакцинація від коронавірусу відбуватиметься у центрі вакцинами CoronaVac, AstraZeneca, Moderna і Pfizer, у перший день лише першими двома.

Незабаром доправлять інші, адже регіон отримав 6 тис. доз Pfizer і 20 тис. Moderna, зазначила очільник облдержадміністрації Світлана Онищук.

Крім того, у регіоні планують відкрити ще два центри вакцинації від коронавірусу. Цього тижня – в Отинії, наступного тижня – в Івано-Франківську на вул. Січових Стрільців.

Водночас активно вакцинальна кампанія проходить й в інших населених пунктах країни.

Джерело: Galka.if.ua