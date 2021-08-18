В Україні планують створити біокластер, у якому відбуватиметься виготовлення вакцин та тест-систем для діагностики інфекційних хвороб.

Про це під час засідання Кабміну 18 серпня 2021 року повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

– Уряд створює біокластер Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, це створить умови для виготовлення власних вакцин від цих хвороб, а також тестів. Виробництво відбуватиметься за відкритою технологією.

На реалізацію проекту у 2021 році виділили 100 млн грн.

Представники влади сподіваються об’єднати науковців із різних галузей. Крім того, це дасть змогу зменшити залежність від імпорту вакцин та тестів.

Нині вакцини від інфекційних хвороб, зокрема від коронавірусу, Україна закуповує в інших країнах. Через це вона залежить від постачання цих препаратів, що може впливати на проведення вакцинальних кампаній. Нині країна активно домовляється про доправлення до України вакцин від коронавірусу.

Джерело: Денис Шмигаль