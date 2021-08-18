В Україні офіційно визнали препарат від коронавірусу Janssen виробництва Johnson & Johnson.

Про це свідчать матеріали засідання Кабінету міністрів. Janssen Covid-19 Vaccine додали в список препаратів, після вакцинації якими видається Covid-сертифікат. Для повного курсу потрібна лише одна доза.

Тепер до переліку вакцин, після щеплення яких Україна видає Covid-сертифікат, входять: Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield та Janssen (Johnson & Johnson).

Сертифікат після вакцини Janssen буде доступний через два тижні від дня щеплення.

Крім того, самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону або КПП на окуповані території не підлягатимуть особи, які мають Covid-сертифікати про вакцинацію однією дозою вакцини або одужання від коронавірусу.

Що відомо про вакцину Janssen

Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Її можна зберігати за температури +2 до +8 °C. Препарат ефективний від коронавірусу на 66%. Він на 85% захищає від важкого перебігу Covid-19 та зменшує ризик смерті від цієї хвороби.