Вакцина Moderna проти Covid-19 була схвалена для щеплення дітей віком від 12 до 17 років. Такий дозвіл дало спеціальне відомство Великої Британії, що регулює питання вакцинації. Це друга Сovid-вакцина після Рfizer/BioNTech, що отримала зелене світло в цій країні для щеплення дітей, старших 12 років.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я Великої Британії ще не визначилися остаточно, чи будуть реально застосовуваи Moderna для цієї вікової групи.

Можливо, Moderna так само, як свого часу Pfizer/BioNTech, буде запропонована дітям віком від 12 до 15 років, які є клінічно вразливими, тобто мають складні фонові захворювання.

Згідно з інформацією Національної служби охорони здоров’я, наразі у Великій Британії немає планів пропонувати укол проти Covid-19 здоровим підліткам віком 12-15 років.

Зазначимо, що вчора, 17 серпня, у Великій Британії було зафіксовано 26 852 нові випадки Сovid-19. Ще 170 смертей сталися протягом 28 днів після позитивного ПЛР-тесту. Це більш високі показники, якщо порівнювати з минулим вівторком, коли було зареєстровано 23 510 нових випадків захворювання і 146 смертей.