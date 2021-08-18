Здоров’я шкіри залежить від низки факторів – харчування, догляду, косметологічних процедур. Водночас деякі дії приносять користь, інші ж – марні або можуть навіть зашкодити.

Лікар дерматолог-косметолог Марина Гараніна відповіла на популярні запитання, які допоможуть правильно піклуватися про шкіру.

Які продукти шкодять шкірі?

– Усі продукти, які містять консерванти. Цукор і дріжджі, ГМО, з барвниками і наповнювачами. У наш час ми не можемо всього цього уникнути. Але моя порада – мінімізувати вживання всіх пакетованих продуктів, у вакуумних упаковках, копчених, – каже Марина Гараніна.

Чи можна видавлювати прищі?

За словами дерматолога, тут неоднозначна ситуація. Іноді висипання локалізовані у таких зонах, де близько проходять судини. І неправильне видавлювання може призвести до інфекції.

Чи можна засоби для обличчя використовувати для лікування висипань на інших частинах тіла?

– Генез висипання один і той же, тому лікуємо ми ідентично. Лікування має відбуватися спільно з гастроентерологом, ендокринологом, гінекологом. Це комплексний підхід, – додає косметолог.

Чи ефективні маски за 30 грн?

Як зазначає фахівець, головне, щоб не було багато компонентів у масці.

– У масках, які продаються у масмаркетах, багато компонентів. Ці компоненти можуть взаємодіяти та спровокувати якісь реакції. Я думаю, що немає сенсу їх використовувати, – каже Марина Гараніна.

Чи шкідливий солярій?

Дерматолог каже, що він чинить шкоду і сприяє ранній появі зморшок, ослабленню тонусу шкіри.