За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 447 осіб. З них 104 дитини і 38 медпрацівників.

Одужали за добу – 712 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 40 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 677 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

м. Київ – 181;

Вінницька область – 52;

Волинська область – 13;

Дніпропетровська область – 93;

Донецька область – 155;

Житомирська область – 38;

Закарпатська область – 17;

Запорізька область – 51;

Івано-Франківська область – 23;

Київська область – 54;

Кіровоградська область – 8;

Луганська область – 65;

Львівська область – 35;

Миколаївська область – 19;

Одеська область – 130;

Полтавська область – 44;

Рівненська область – 31;

Сумська область – 33;

Тернопільська область – 47;

Харківська область – 89;

Херсонська область – 76;

Хмельницька область – 45;

Черкаська область – 62;

Чернівецька область – 58;

Чернігівська область – 28.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 268 666 осіб.

Померло – 53 336 осіб.

Видужало – 2 198 220 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 людину, з них отримали одну дозу – 4 581 539 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 851 458 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 702 997 щеплень.