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Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 447 нових випадків Covid-19

коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 447 осіб. З них 104 дитини і 38 медпрацівників.

Одужали за добу – 712 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 40 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 677 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

  • м. Київ – 181;
  • Вінницька область – 52;
  • Волинська область – 13;
  • Дніпропетровська область – 93;
  • Донецька область – 155;
  • Житомирська область – 38;
  • Закарпатська область – 17;
  • Запорізька область – 51;
  • Івано-Франківська область – 23;
  • Київська область – 54;
  • Кіровоградська область – 8;
  • Луганська область – 65;
  • Львівська область – 35;
  • Миколаївська область – 19;
  • Одеська область – 130;
  • Полтавська область – 44;
  • Рівненська область – 31;
  • Сумська область – 33;
  • Тернопільська область – 47;
  • Харківська область – 89;
  • Херсонська область – 76;
  • Хмельницька область – 45;
  • Черкаська область – 62;
  • Чернівецька область – 58;
  • Чернігівська область – 28.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 268 666 осіб.
  • Померло – 53 336 осіб.
  • Видужало – 2 198 220 осіб. 

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 людину, з них отримали одну дозу – 4 581 539 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 851 458 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 702 997 щеплень.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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