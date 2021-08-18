За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 447 осіб. З них 104 дитини і 38 медпрацівників.
Одужали за добу – 712 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 40 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 677 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
- м. Київ – 181;
- Вінницька область – 52;
- Волинська область – 13;
- Дніпропетровська область – 93;
- Донецька область – 155;
- Житомирська область – 38;
- Закарпатська область – 17;
- Запорізька область – 51;
- Івано-Франківська область – 23;
- Київська область – 54;
- Кіровоградська область – 8;
- Луганська область – 65;
- Львівська область – 35;
- Миколаївська область – 19;
- Одеська область – 130;
- Полтавська область – 44;
- Рівненська область – 31;
- Сумська область – 33;
- Тернопільська область – 47;
- Харківська область – 89;
- Херсонська область – 76;
- Хмельницька область – 45;
- Черкаська область – 62;
- Чернівецька область – 58;
- Чернігівська область – 28.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 268 666 осіб.
- Померло – 53 336 осіб.
- Видужало – 2 198 220 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 людину, з них отримали одну дозу – 4 581 539 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 851 458 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 702 997 щеплень.