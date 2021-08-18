Чим загрожує звичка гризти нігті і як із нею боротися? Актуальне для багатьох питання Фактам ICTV прокоментувала сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

– Оніхофагія. Таким мудрованим словом лікарі називають звичку людини гризти нігті. Звичка не завжди нешкідлива. У деяких випадках вона може мати психотерапевтичну природу, – зазначила терапевт загальної практики.

За словами Людмили Сердюк, як правило, людина набуває цю пристрасть іще в дитинстві. З віком більшість її переростає. Але комусь все ж не вдається відучити себе від такого собі не зовсім естетичного аутоманікюра.

Чому це шкідливо

По-перше, обкусані нігті – це негарно, особливо якщо мова йде про представниць слабкої статі. По-друге, регулярно обгризаючи нігті і тим самим деформуючи їхню форму, можна запросто прокусити шкіру навколо нігтя, що загрожує занесенням до ранки інфекції із подальшим запаленням.

По-третє, від цієї згубної звички серйозно страждають передні зуби, які зазнають ризику відколів і тріщин. Та й сама ротова порожнина максимально схильна до інфікування, наслідки якого дуже неприємні. До того ж слід врахувати, що патогенні мікроорганізми отримують вільний доступ до внутрішньої мікробіоти, провокуючи порушення її мікробіологічного балансу.

Як позбутися звички гризти нігті

– Для початку я б порадила нігті банально коротко підстригти або зробити дорогий манікюр, який шкода буде псувати, – каже сімейний лікар.

Крім того, в аптеці можна придбати спеціальне покриття, лак або емаль, для любителів погризти нігті. Його склад нешкідливий, але має вельми неприємний смак.

Деякі пацієнти ділилися досвідом успішного позбавлення від неприємної звички за допомогою рукавичок або пластиру, тонкими смужками якого заклеювали нігті. Хтось постійно стискав у руках іграшку-антистрес, щоб відвернути себе від бажання зціпити зуби на нігтьовій пластині.

Однак бувають дійсно вкрай складні ситуації, коли звичка гризти нігті виявляється сильніше. Тоді людині все ж варто звернутися до лікаря – у даному випадку до психотерапевта. Оскільки тривале і добровільне спотворення власних нігтів може бути пов’язане із глибоким стресом, колись перенесеним, або який пацієнт відчуває хронічно.