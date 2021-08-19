Під час відеогри організм людини може худнути та втрачати близько 400 ккал за дві години.

Було проведено експеримент, у якому взяли участь 50 геймерів-добровольців. За ними стежили науковці та вивчали частоту серцевих скорочень і споживання енергії.

Результати показали, що у чоловіків згоріло близько 420 калорій, у жінок – 472 калорії.

– Конкуренція збільшує частоту серцевих скорочень, і у більшості виробляється “ігровий піт”, – прокоментували ініціатори дослідження.

Наприклад, щоб спалити солодкий батончик (230 ккал), знадобиться 57 хвилин гри, середній шматок піци (200 ккал) – 50 хвилин.

Водночас відеоігри не є рекомендованим фахівцями методом схуднення, адже людина постійно сидить та мало рухається. Крім того, її очі постійно напружені, що негативно може вплинути на зір.

У всьому має бути баланс – цього правила варто дотримуватися, проводячи час за відеоіграми. Також треба пам’ятати, що для того, щоб бути здоровим, варто займатися спортом, більше часу перебувати на свіжому повітрі, харчуватися здоровими продуктами, висипатися.

Джерело: Daily Mail