На Оболоні в Києві вакцинують проти Covid-19 у спеціальному автобусі

В Оболонському районі Києва сьогодні, 19 серпня, почали вакцинувати проти Сovid -19 всіх охочих жителів столиці.

Процедура відбувається в спеціально обладнаному автобусі, припаркованому біля станції метро Героїв Дніпра. Мобільний пункт Сovid-вакцинації на колесах працюватиме тут з 9.00 до 13.00 три дні поспіль, аж до 22 серпня включно.

Як повідомила журналістка Вікон Анастасія Галкіна, щеплення проти Covid-19 роблять вакцинами CoronaVac і Pfizer/BioNTech на вибір.

Нагадуємо, що з собою киянам необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Covid-вакцинація в автобусі: жителі Києва можуть зробити щеплення Pfizer і CoronaVac / 6 фотографий

Мобільна вакцинація організована в рамках спеціального розпорядження міністра охорони здоров’я, адресованого керівникам центрів імунізації, про необхідність змінити формат роботи на більш гнучкий, щоб охопити якомога більшу кількість киян, охочих отримати щеплення проти Covid-19.

Щодо сімейних лікарів, то вони будуть зобов’язані обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію, а також нагадати про повторне щеплення.

Згідно зі статистикою МОЗ, Київ є стабільним лідером України за кількістю хворих на Covid-19.

За минулу добу в столиці було зафіксовано 245 нових випадків коронавірусної інфекції.