За даними Асоціації Альцгеймера, у 50-80% людей з ХП розвивається недоумство. Середній час від діагнозу до розвитку деменції становить 10 років. Деменція при ХП може знизити здатність людини жити самостійно. Пізніші стадії матимуть вплив на спілкування, здатність розуміти розмовну мову, пам’ять і концентрацію.

За оцінками Фонду Паркінсона, близько 60 тисячам громадян США щодня лікарі ставлять діагноз хвороба Паркінсона (ХП). Загалом же наразі цим прогресуючим захворюванням нервової системи страждають не менше 10 млн осіб у всьому світі.

Хвороба пошкоджує нервові клітини, відповідальні за вироблення дофаміну в головному мозку – хімічної речовини, яка відповідає відразу за кілька функцій, включно з допомогою зі скоординованим рухом м’язів.

ХП може впливати також на розумові процеси, розумову функцію і пам’ять. Результатом може бути стан, що називається деменцією при хворобі Паркінсона.

Симптоми

Симптоми, які проявляються в людей із деменцією при хворобі Паркінсона, можуть включати:

занепокоєння і дратівливість;

депресію;

труднощі зі сном;

невиразну мову;

труднощі з засвоєнням та інтерпретацією візуальної інформації;

надмірну денну сонливість і швидкі рухи очей;

зміни пам’яті;

параною;

зорові галюцинації.

Причини і фактори ризику

ХП є ідіопатичним захворюванням. Це означає, що лікар не знає, чому в людини виникло це захворювання. Однак, згідно з даними Johns Hopkins Medicine, хвороба Паркінсона з раннім її початком пов’язана з генетичною спадковістю.

Дослідники визначили кілька факторів ризику, які можуть підвищити ймовірність розвитку деменції у людини з хворобою Паркінсона.

Ці фактори ризику включають:

похилий вік на момент постановки діагнозу;

надмірну денну сонливість;

галюцинації перед появою інших симптомів деменції;

наявність певного симптому Паркінсона, через який людині важко почати робити крок або зупинитися на півкроці під час ходьби;

легке порушення мислення.

Проте дослідники не знають, чому деякі люди з хворобою Паркінсона мають когнітивні труднощі, а також проблеми з рухом.

Читайте Вживання кави допомагає лікувати хворобу Паркінсона

Діагностика

Найчастіше людині ставлять діагноз хвороба Паркінсона (ХП) до того, як почнуться будь-які симптоми деменції.

Коли у людини з’являються ці симптоми, лікар повинен контролювати їх як щодо проблем із руховою координацією, так і когнітивних змін.

Людина з діагнозом ХП має повідомити свого лікаря, якщо у неї виникли будь-які з наступних симптомів:

депресія;

труднощі з ясним мисленням;

галюцинації;

втрата пам’яті;

порушення сну.

Деякі з цих симптомів можуть бути побічними ефектами ліків. Але пацієнту, який відчуває будь-який із них, варто повідомити свого лікаря, щоб виключити можливе слабоумство.

Діагностика деменції може бути важкою, оскільки жоден тест не може остаточно визначити наявність або тип деменції.

Якщо людина з ХП починає відчувати симптоми деменції через рік після постановки діагнозу, лікар може оцінювати цей стан як деменцію при ХП.

На цьому етапі рекомендовані візуалізуючі дослідження, такі як МРТ. Це допоможе визначити будь-які зміни мозку, що можуть викликати симптоми. Прикладами можуть бути пухлина або обмежений приплив крові до мозку.

Лікування та профілактика

Ліків від деменції при ХП не існує. Лікування як таке спрямоване на зменшення симптомів деменції й підтримання якості життя.

Лікар може призначити певні ліки, зокрема антидепресанти, інгібітори холінестерази, клоназепам, L-допа.

Людям із хворобою Паркінсона також може бути корисна фізична, професійна і логопедична терапія для поліпшення рухових та комунікативних здібностей.

Питання: Як розпізнати перші ознаки хвороби Паркінсона у друга або родича?

Відповідь: Жодна універсальна ознака хвороби Паркінсона не зустрічається у всіх без винятку. Однак зміни почерку, голосу, тремтіння рук у спокої, відсутність виразу обличчя або навіть запор можуть бути ранніми попереджувальними симптомами.

Джерело: MedicalNewsToday