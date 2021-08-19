– Світова практика використання препарату та тогорічний досвід його участі в лікуванні українців дають підстави й надалі його застосовувати. Дослідження ще тривають, але зараз, якщо є можливість зберегти життя, ми маємо її використати, – зазначив він.

Також зараз триває закупівля 14 346 упаковок Ремдесевіру. У МОЗ додали, що є домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії. Його призначають пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні, з метою уникнення ускладнень та госпіталізацій.

Зараз цей препарат проходить третю фазу клінічних досліджень. Але міністерство попередньо домовилося про квоту на поставку препарату для лікування 300 тис. пацієнтів.

Тоцилізумаб – це діюча речовина в препараті Актемра. Він належить до групи імунодепресантів, тобто зменшує активність імунної системи. Його використовують для лікування артритів різної важкості.

Препарат діє на запалення, яке спричиняє Covid-19. Актемра знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності, й допомагає людині не задихнутись. Він не впливає на сам вірус, тому для профілактики його приймати не потрібно.

В Україні вартість однієї ампули 10 мл цього препарату становить приблизно 11 тис. грн.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я зазначала, що вони тестують три медичні препарати, які хочуть використати для лікування коронавірусу. Це – артесунат, іматиніб та інфліксімаб, які вже використовують для лікування інших захворювань.

Водночас раніше проведені дослідження виявили, що препарати ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір, а також інтерферон майже не мали ефективності у лікуванні госпіталізованих пацієнтів із Covid-19.