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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Ганьба для людства: ВООЗ розкритикували США за дозвіл третьої дози Covid-вакцини

вакцинація

Нині у світі нема потреби застосовувати третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу, щоб посилити дію двох основних доз.

Про це заявила співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумья Свамінатан.

– Ми абсолютно впевнені, що нинішні дані не вказують на те, що бустери необхідні. Потрібно досліджувати їхню дію, – зазначила вона.

Крім того, генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус розкритикував США за схвалення третьої дози вакцини проти Covid-19. На його думку, потрібен тимчасовий мораторій на ревакцинацію у всьому світі.

Він стверджує, що бідні країни вакцинували від коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак препаратів на ринку. А 75% всіх введених у світі Covid-вакцин припадають всього на 10 країн.

– Несправедливий розподіл вакцин – ганьба для всього людства. Якщо ми не будемо боротися з нею разом, ми продовжимо гостру стадію цієї пандемії на роки, хоча вона може закінчитися за лічені місяці, – наголосив Гебреєсус.

12 серпня у США оголосили про схвалення додаткової дози вакцини від коронавірусу для людей з ослабленою імунною системою. Щеплення можна отримати препаратом від Pfizer та Moderna.

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За словами виконувача обов’язків комісара FDA Джанета Вудкока, це рішення дозволить лікарям підвищити імунітет у деяких осіб з ослабленим імунітетом, які потребують додаткового захисту від Covid-19.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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