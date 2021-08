У Сербії 70-річний відлюдник Панта Петрович, який майже 20 років тому почав жити у гірській печері, вакцинувався від коронавірусу. Чоловік, який усвідомлено відмовився від благ цивілізації, отримав дозу вакцини і закликає інших імунізуватися.

Він проживає у печері на засадженій деревами горі Стара-Планина на півдні Сербії. Відлюдник веде досить простий спосіб життя, харчується грибами та рибою зі струмка, а також час від часу спускається у місто і шукає залишки їжі у сміттєвих баках.

Під час одного з візитів до міста у 2020 році він побачив, що у світі розпочалася пандемія.

Після того, як вакцини стали доступними, Панта Петрович заявив про бажання вакцинуватися.

VIDEO Almost twenty years ago, Panta Petrovic moved into a tiny Serbian mountain cave to avoid society. Last year, on one of his visits to town, he found out there was a pandemic raging. Now, he’s gotten his Covid-19 jab and urges everyone to do the same https://t.co/Gv3aq7lOOA pic.twitter.com/UDziY15ouA

— AFP News Agency (@AFP) August 13, 2021