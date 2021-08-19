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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Хочу усі три дози: сербський відлюдник вакцинувався від коронавірусу

вакцинація, вакцина, щеплення

У Сербії 70-річний відлюдник Панта Петрович, який майже 20 років тому почав жити у гірській печері, вакцинувався від коронавірусу. Чоловік, який усвідомлено відмовився від благ цивілізації, отримав дозу вакцини і закликає інших імунізуватися.

Він проживає у печері на засадженій деревами горі Стара-Планина на півдні Сербії. Відлюдник веде досить простий спосіб життя, харчується грибами та рибою зі струмка, а також час від часу спускається у місто і шукає залишки їжі у сміттєвих баках.

Під час одного з візитів до міста у 2020 році він побачив, що у світі розпочалася пандемія.

Після того, як вакцини стали доступними, Панта Петрович заявив про бажання вакцинуватися.

– Я хочу отримати усі три дози, зокрема додаткову. Я закликаю кожного громадянина пройти вакцинацію, – зазначив Панта Петрович.

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Водночас чоловік не розуміє людей, які критикують вакцинальну кампанію.

Чоловік родом з містечка Пірот. Раніше працював різноробом на чорному ринку і за кордоном. Був одружений кілька разів, але зрозумів, що таке життя не для нього. Ізоляція від суспільства приносить йому свободу.

Джерело: AFP

Фото: Pexels

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