Дослідження, проведене державним медичним коледжем штату Пенсільванія в США, засвідчило, що люди з діагнозом обструктивного апное сну (головний симптом – хропіння) мають значно більший ризик раптової смерті, ніж ті, хто не має цього стану.

Обструктивне апное уві сні стало глобальною проблемою для здоров’я. За оцінками експертів, від цієї патології страждає понад мільярд осіб у всьому світі.

Слово апное означає – без дихання. Під час обструктивного апное відбувається зменшення або повне блокування повітряного потоку під час сну. Це порушення проявляється по-різному, зокрема надмірною денною сонливістю, стомлюваністю, важким сном, сильним хропінням.

Ці симптоми впливають на якість життя людини, але також можуть мати ще серйозніші наслідки.

Дослідники провели систематичний огляд літератури і виявили 22 дослідження, присвячені обструктивному апное уві сні і раптовій смерті. Команда проаналізувала об’єднані дані цих досліджень за допомогою метааналізу.

Кількісний аналіз охоплював загалом понад 42 тис. осіб. Середній вік учасників становив 62 роки, з них 64% були чоловіками.

Метааналіз показав, що у людей з синдромом обструктивного апное уві сні ймовірність раптової смерті приблизно удвічі вища.

Дослідження також виявило, що обструктивне апное уві сні призводить до майже дворазового зростання ризику смерті від серцево-судинних захворювань, який збільшується з віком.

– Обструктивне апное уві сні – поширене захворювання, яке може мати фатальні наслідки, – наголошує доцент відділення хірургії медичного центру Мілтона Джон С.О.

За його словами, багато пацієнтів не усвідомлюють серйозність діагнозу апное.

Джерело: MedicalNewToday