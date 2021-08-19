Якщо у середині спекотного літнього дня, коли все живе ховається у затінок, і природа завмирає під променями сонця, ви опинитеся на квітучому лузі, то почуєте гудіння вічних працівниць – бджіл.

Вони терпляче перелітають з квітки на квітку, збираючи нектар, і несуть у свій вулик, де працює справжня хімічна лабораторія, що виробляє цілющий мед.

А завідувачами цих міні-лабораторій є пасічники – люди, що доглядають бджіл, качають мед і доставляють його до споживача.

В Україні зараз є від 80 до 100 тис. бджолярів, а сама країна – на другому місці у світі з виробництва та експорту меду.

Пасічник, бджоляр – неймовірна професія. Ба навіть не професія – це місія. Місія дарувати людям природний чудо-продукт – мед, який зцілює від багатьох тілесних недуг, та й душевних теж.

Данило Шабак із міста Сарни, що на Рівненщині, – один із небагатьох бджолярів, що лікує людей за допомогою продуктів бджільництва.

– Про цілющі властивості меду знає майже кожний, – говорить Данило. – А от про квітковий пилок, пергу, прополіс знань у людей недостатньо. Насправді ж, ці речовини – джерело здоров’я.

Лікування медом називається апітерапія, а той, хто лікує медом, – апітерапевтом. І хоча Данило Шабак не має медичної освіти, він досяг у лікувальній справі таких результатів, що справедливо отримав звання Почесний апітерапевт.

Основна спеціалізація Данила Шабака – опіки. Він береться за найстрашніші та найважчі випадки, коли вже навіть офіційна медицина записує людину в інваліди або коли лікарі, як єдиний шлях до одужання, пропонують ампутацію обпечених кінцівок.

Пані Оксану з села на Рівненщині привезли до пасічника Шабака після лікування важких опіків у медичному закладі. Жінка не могла ні ходити, ні робити щось руками. Та на п’ятий день після чарівних маніпуляцій з бальзамами, створеними Данилом Шабаком, вона уже сама зварила обід для родини.

Часто від опіків страждають маленькі діти, та чарівні засоби лікування майже не залишають на їхній шкірі слідів від термічної травми.

Диво, але люди справді виліковуються без пересадки шкіри, важких операцій та болісних перев’язок.

Таких випадків за багатолітню практику апітерапевта сотні.

Люди кажуть, що у кожній склянці з цілющим бальзамом присутня частинка душі “медового лікаря”, який відгукується на чужу біду.

Зараз багато йдеться про емоційне вигорання людей різних професій і лікарів також. Але розмовляючи з Данилом Шабаком, дивуєшся, що людина, яка щодня має справу з важкими і страшними травмами, спокійна й виважена.

У чому секрет? Та в тих же бджолах. На пасіці відчувається неймовірний медово-квітковий аромат, що створює ауру, яка дає можливість людині відключитись від усього світу, філософствувати і навіть писати книжки.

Ось тут ми переходимо до чудових властивостей продуктів бджільництва.

Мед

Це унікальний продукт, що містить у собі всі необхідні для розвитку організму речовини. Мед – неймовірний природний енергетик, що засвоюється повністю. Чайна ложка меду, розведена у склянці з ледь теплою водою, зранку розбудить вас і дасть енергію на весь день.

Мед при застудах – незамінний. Хоч би що казали лікарі про ефективність хімічних ліків, мед лікує не гірше, та ще й відновлює сили після хвороби.

Мед з молоком – хороший засіб від безсоння, а з калиною – від гіпертонії. Корисний мед і для шкіри. Під час медового масажу витягуються токсини, що роками накопичуються в поверхневих шарах шкіри.

А ще мед – корисні солодощі для дітвори і дорослих. Звісно, якщо ним не зловживати.

Маточне молочко

Продукт, створений бджолами для годування королеви-матки, дивує своїми поживними та регенеративними властивостями.

– Маточне молочко – це потужний ноотроп, – сказав Данило Шабак. – Він стимулює мозок. Одного разу я передозував ним. Не спав цілу ніч після цього. Але це безсоння було дуже продуктивним. Голова була світлою, і думки виникали самі по собі. Я сів і почав писати.

Так народилася книжка, яку невдовзі можна буде прочитати.

Молочко збільшує кількість еритроцитів, піднімає рівень гемоглобіну, посилює обмінні процеси, білковий обмін, відновлює тканини. Ось вам і відповідь, чому медові бальзами лікують опіки.

Маточне молоко – це еліксир молодості та довголіття. Якщо порівняти, скільки живе бджола і скільки матка, що харчується молочком, то побачимо що життя матки у кілька разів довше. Висновки робіть самі.

Квітковий пилок

Квітковому пилку пан Данило співає осанну. Це один з найцінніший продуктів бджільництва. В ньому присутні всі амінокислоти, що потрібні людині. А вони ж є фундаментом для побудови білків. Пилок рекомендують вживати всім, особливо дітям і літнім людям.

Данило Шабак рекомендує пилок приймати по 0,5 – 1,5 ч. ложки, залежно від віку і ваги, по 2-3 рази на день. Пилок потрібно розсмоктувати у роті, тоді всі корисні речовини засвоюються без втрат.

Можна компонувати пилок з медом у співвідношенні 1х1.

Пилок використовують у профілактиці інфарктів, інсультів, застосовують при серцевій недостатності, гіпертонії. Він відновлює печінку, тканини підшлункової залози.

– Дуже ефективний пилок при анемії – говорить Данило Шабак. – За тиждень можна довести рівень гемоглобину до норми, а вживаючи його регулярно, підтримувати норму завжди. Перевірено на своїх близьких.

Пилок приймають, як допоміжний засіб при безплідді: жіночому та чоловічому.

Прополіс

Найпотужніший природний антисептик і антибіотик. У Давньому Єгипті його використовували при бальзамуванні тіл померлих.

Зараз він входить до складу популярних лікарських засобів для лікування ангін, органів дихання, шкіри, а також косметологічних засобів.

Прополіс є також і в мазі та бальзамі Данила Шабака, якими він лікує опіки.

Забрус

Це субстанція, якою бджоли запечатують свої чарунки з медом. Коли мед викачують, забрус зрізають. Його застосовують у лікуванні стоматологічних захворювань, ларингітів, фарингітів. Достатньо жувати шматочки забрусу кілька разів на день, і хвороба капітулює.

А хто жує забрус регулярно 1-2 рази на день по 10-15 хвилин, має здорові зуби, того не турбує карієс.

Медом лікують безпліддя

У прадавні часи на весіллі молоді пили медовуху – слабоалкогольний напій з меду, а цілий місяць потому їли мед кожного дня. Звідти і пішло поняття медовий місяць, між іншим. А знаєте, чому саме така традиція народилася?

А тому, що мед знімає весь негатив, що причепився до людини, сприяє оздоровленню всього організму і зачаттю здорової дитини. Наші пращури знали про ці магічні властивості меду і використовували їх.

Зараз теж потрібно вживати мед тим, хто хоче завагітніти.

Як вибирати правильний мед

Щоб отримати максимум користі від меду потрібно вживати тільки натуральний мед з пасіки. Магазинний перед фасуванням нагрівають, тому він втрачає багато корисних речовин.

Данило Шабак радить купувати мед тільки у знайомих пасічників. Тому що на ринках часто продають неякісний або і сфальсифікований мед.

Орієнтуйтеся, по-перше, на аромат. По-друге, куштуйте: справжній мед має трохи щипати язика. А якщо мед занадто солодкий, то не мед, а цукор.

Мед ллється тільки якщо він свіжовикачаний, через 2-3 місяці він зацукрується.