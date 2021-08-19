МОЗ України направило у регіони листи з вимогою посилити протиепідемічний контроль.
– Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але ми бачимо тенденцію до зростання, і повинні розуміти, що не на часі розслаблятися, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він підкреслив, що перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маску, дистанціюватися від інших і отримати щеплення.
Головне – пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя.
В умовах пандемії українці повинні:
- носити маски у приміщеннях, громадському транспорті та під час проведення масових заходів;
- дотримуватися фізичної дистанції;
- дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів у громадському транспорті;
- дотримуватися режиму самоізоляції (ті, кому це необхідно).
Медикам, які надають допомогу хворим на Covid-19, слід:
- виявляти нові випадки захворювань;
- доставляти пацієнтів з підозрою на Covid-19 на тестування;
- реєструвати і моніторити випадки інфікування та захворювання;
- здійснювати епідеміологічний нагляд і медичний супровід за госпіталізованими й контактними особами;
- організувати надання первинної допомоги пацієнтам з підозрою і легким перебігом Covid-19;
- забезпечувати стаціонарне лікування пацієнтів у випадках середньої тяжкості і тяжкого перебігу Covid-19.
Також повинні бути оновлені маршрути щоденного забору і доставки зразків біологічного матеріалу в лабораторії, які проводять дослідження на Covid-19 методом ПЛР.