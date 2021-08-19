Рада національної безпеки і оборони України планує заборонити рекламувати лікарські препарати на території України.

Орган доручив Кабінету міністрів розробити такий мораторій, йдеться в указі №369/2021, оприлюдненому на сайті президента України.

Згідно з документом, уряд має створити та запровадити до 1 січня 2024 року мораторій на будь-яку рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.

Зокрема, йдеться про повідомлення на телебаченні та радіо, а також у засобах масової інформації.

Уряд також має гарантувати контроль за дотриманням правил продажу лікарських засобів за рецептом.

Крім того, він має стежити за тим, щоб не виникало ситуацій, коли пацієнту призначили велику кількість різних медпрепаратів чи лікувальних процедур.

На думку ініціаторів змін, такі нововведення мають поліпшити ситуацію з самолікуванням серед українців, коли вони самостійно купують препарати, вживають їх та завдають шкоди своєму здоров’ю.

З метою запобігання цьому в Україні уже заборонили продаж ліків дітям до 14 років.