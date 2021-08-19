У США громадянам активно пропонують зробити повторні щеплення від коронавірусу.

Із таким зверненням виступив президент країни Джо Байден.

– Ми все ще перебуваємо в пандемії нещеплених. Відверто кажучи, це трагедія, – зазначив Джо Баден під час свого виступу в Білому домі.

Також він заявив, що потрібно вакцинувати працівників будинків для літніх людей.

Крім того, він звернувся до приватних підприємств з проханням зробити імунізацію обов’язковою для їхнього персоналу.

Через поширення більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта у США значно погіршилася епідситуація. У країні повернули обов’язковий масковий режим та заговорили про необхідність третьої дози вакцини від коронавірусу.

За словами фахівців, лише так вийде уникнути важких наслідків циркуляції небезпечної мутації, інфікування якою загрожує більшою ймовірністю госпіталізації та смерті.

Вакцинація від коронавірусу допоможе уникнути важких наслідків хвороби та смерті, зазначають науковці в усьому світі.

Джерело: Los Angeles Times