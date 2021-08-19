У місті Копичинці Чортківського району на Тернопільщині від Covid-19 померла 48-річна жінка, у якої було діагностовано штам Дельта.

Жінка нещодавно повернулася з-за кордону. Лікувалася у районній лікарні.

Смерть мешканки Копичинців від штаму Дельта підтвердила головний санітарний лікар Тернопільщини Оксана Чайчук.

– Аналізи на визначення штаму коронавірусу були взяті іще за життя. Її проба разом із іншими 94 була відправлена до Києва в референс-лабораторію. Її аналіз виявився позитивним на штам Дельта, – розповіла Оксана Чайчук.

Жінка нещодавно повернулася з Великої Британії, а захворіла вже вдома, і діагностували їй коронавірус тернопільські лікарі.

Цей штам виявлено також у її рідних та близьких, з якими вона контактувала.

Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але спостерігається тенденція до зростання, і не на часі розслаблятися, зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він розіслав у регіони листа, в якому закликав посилити контроль за дотриманням правил карантину.