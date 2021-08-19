Міжнародні зусилля за участю вчених з Великої Британії та Італії попередньо показали, що ліки, яке раніше використовувалося для контролю рівня холестерину, можуть бути ефективним засобом лікування Covid-19.

Дослідники протестували кілька ліцензійних препаратів. Вони шукали все, що могло б порушити взаємодію між вірусним спайк-білком, тобто тією частиною коронавірусу, яка зв’язується з клітинами-господарями, і поверхнею людських клітин, щоб побачити, чи можна їх використовувати для лікування Covid-19.

– Ми протестували понад 100 ліків і виявили, що саме фіброєві кислоти мають найбільший потенціал, тому ми загострили увагу на фенофібраті, – зазначив співавтор дослідження, професор з Кільського університету Алан Річардсон.

За його словами, вчені розробили фенофібрат іще у 1980-х, і лікарі широко використовували його для контролю рівня холестерину в крові. Він був популярний до відкриття статинів, які мають додаткову перевагу у зниженні ризику серцевих захворювань.

Препарат ефективний проти Альфа і Бета варіантів SARS-CoV-2, і тепер команда досліджує його дієвість проти Сovid-штаму Дельта.

Дослідники подивилися, скільки клітин, інфікованих вірусом, вивільнилося після лікування фенофібратом in vitro. Вони виявили, що вивільнення вірусу знизилося на 60% у порівнянні з необробленими клітинами. Інші препарати, такі як статини, не мали подібного ефекту.

– Схоже, фенофібрат робить більше, ніж статини, – дійшов висновку директор з досліджень в школі біомедичних наук Університету Бірмінгема Фархат Ханім.

Розмноження і поширення вірусу серед клітин – це те, що викликає симптоми, коли організм намагається контролювати вірус. Препарат, що знижує вивільнення вірусу, повинен запобігти тяжкому захворюванню та госпіталізації, а також знизити ризик передачі вірусу SARS-CoV-2 іншим людям.

Джерело: MedicalNewsToday