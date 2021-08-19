Скільки українців вважають себе щасливими і що для них щастя – опитування

76% громадян України заявляють, що вважають себе щасливими людьми, а також розповіли, що для них щастя.

Про це йдеться у результатах всеукраїнського соціологічного дослідження Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя незалежності України, яке провели Український інститут майбутнього та соціологічна компанія Нью Імідж Маркетинг Груп.

– 39% респондентів однозначно вважають себе щасливими людьми, 37% – скоріше вважають себе такими, – говорять дослідники.

Водночас найбільше щасливих людей живе у західних регіонах: Захід – 78%, Центр – 77%, Південь 77%, Схід – 73%.

Також з-поміж молоді більше тих, хто вважає себе щасливим, люди старшого віку рідше підтверджували це.

Результати:

молодь: 49% – однозначно щасливі, 38% – скоріше щасливі;

люди віком 31-54 роки: 40% – однозначно щасливі, 39% – скоріше щасливі;

громадяни віком від 55 років: 33% – однозначно щасливі, 36% – скоріше щасливі.

Також українці розповіли, що для них щастя. 58% опитаних впевнені, що успіх – це і є щастя, кожен третій респондент не погодився з цією тезою. Представники усіх вікових груп погодилися з тим, що щастя тотожне матеріальному успіху.

Найбільше тих, хто так вважає, серед молоді, за територіальною ознакою – з-поміж мешканців східних областей.

– Успішна людина, на думку більшості громадян України, – це та, яка має роботу з гідною зарплатнею (так вважають 52% респондентів) та займається улюбленою справою (47%), – додають аналітики.

Молоді українці вважають успішними тих, хто має бізнес (26%) та добрі зв’язки (19%). Старше покоління говорить про наявність роботи з гідною оплатою праці (55%).

У західних регіонах частіше критерієм успіху називають наявність улюбленої справи (49%).

Дослідження проводилося з 17 липня до 1 серпня 2021 року на всій території України. Дослідники опитали 5 тис. громадян face-to-face віком від 18 років.

Статистична похибка для вибіркової сукупності на рівні країни з імовірністю 0,95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні – 3,16%.

Джерело: Український інститут майбутнього