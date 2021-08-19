На тлі сплеску випадків коронавірусу і госпіталізацій у штаті Вашингтон пропонується обов’язкова вакцинація всіх вчителів і співробітників державних і приватних шкіл, коледжів і університетів.

Як заявив губернатор Джей Інслі, хто не буде повністю вакцинований до 18 жовтня, ризикує втратити роботу.

Це означає, що працівникам потрібно вакцинуватися востаннє Pfizer або Moderna, або одноразово Johnson & Johnson до 4 жовтня.

– Ми не можемо продовжувати ризикувати здоров’ям наших дітей, наших педагогів, шкільного персоналу, батьків або громадськості, – сказав Інслі.

Єдиною припустимою відмовою від вакцинації є звільнення з медичних або релігійних причин.

Постанова поширюється на весь персонал шкіл, зокрема й водіїв автобусів і волонтерів.

Не дозволяючи варіант тестування, мандат Інслі, мабуть, є найбільш радикальним із заходів, вжитих будь-якою іншою державою.

Минулого тижня Каліфорнія оголосила аналогічні вимоги, але дозволила тестування замість вакцинації.

Раніше Гаваї зажадали від всіх співробітників Міністерства освіти розкрити свій статус вакцинації або пройти щотижневе тестування.

Уряд США не забороняє керівництву компаній вимагати вакцинації від своїх працівників. У CNN звільнили трьох співробітників за те, що вони увійшли в офіс без вакцинації від Covid-19.

Джерело: AP