Половина мешканців Японії отримала щонайменше один укол вакциною проти коронавірусу.

За інформацією влади країни, перше щеплення зробили трішки менше 64 млн з 125 млн громадян.

Водночас близько 49 млн осіб або майже 40% отримали дві дози.

Темпи імунізації розрізняються у різних вікових групах. У країні більш активно вакцинувалися люди старшого віку.

Наприклад, понад 88% громадян від 65 років зробили один укол, близько 85% – два. Водночас близько 24% мешканців країни молодше 65 років отримали одну дозу, 12% – дві.

Влада планує, що до кінця серпня половина населення отримає дві дози, майже 60% – до кінця вересня.

Вакцинація від коронавірусу розпочалася у світі у грудні 2020 року. Японія не була однією з перших країн, де стартував цей процес. Щеплення населенню почали робити лише у лютому 2021 року.

Імунізація людей проходить вакцинами виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna. Також недавно почалося постачання речовини від AstraZeneca.

Джерело: The Japan Times