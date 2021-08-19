Україна протягом цього тижня отримала майже 800 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Їх, як гуманітарну допомогу, передали Греція, Польща та Литва.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. 100 тис. доз вакцини AstraZeneca передала Греція, 650,4 тис. доз – Польща і 46 тис. доз – Литва.
– Частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто повинен отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень, – зазначили у міністерстві.
У МОЗ нагадали, що AstraZeneca – це векторна вакцина проти Covid-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має назву Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.
Вакцини AstraZeneca, вироблені на різних майданчиках, є взаємозамінними. Якщо перше щеплення ви отримали вакциною одного виробника, то другу дозу можна отримати цією ж вакциною будь-якої іншої країни виробництва.
Згідно з попередніми даними дослідження, проведеного у квітні – червні 2021 у Великобританії, вакцина AstraZeneca з ефективністю 92% запобігає госпіталізації та смерті від хвороби, яку викликає новий небезпечний штам Дельта.
Препарат схвалили для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров’я та Європейське агентство з лікарських засобів.
За добу 18 серпня в Україні вакцинували від коронавірусу 120 004 людини. Одну дозу отримали 62 714 людей, повністю імунізовані – 57 290 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу – 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 908 748 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 823 001 щеплення.