Україна протягом цього тижня отримала майже 800 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Їх, як гуманітарну допомогу, передали Греція, Польща та Литва.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. 100 тис. доз вакцини AstraZeneca передала Греція, 650,4 тис. доз – Польща і 46 тис. доз – Литва.

– Частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто повинен отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень, – зазначили у міністерстві.

У МОЗ нагадали, що AstraZeneca – це векторна вакцина проти Covid-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має назву Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.