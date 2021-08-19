Мобільні пункти вакцинації, облаштовані в автобусах, будуть працювати в Києві з 19 до 22 серпня. Вони за визначеним графіком курсуватимуть у районах, віддалених від медичних закладів, де є пункти щеплень.

Вакцинальні намети (з 21 до 24 серпня) будуть розташовані на багатолюдних вулицях, повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

– Сподіваємося таким чином долучити до вакцинації передусім людей літнього віку, яким дістатися до поліклініки з якихось особистих причин проблематичніше, ніж до ринку або продуктового ярмарку, наприклад, – сказала вона.

Досвід, отриманий під час пандемії, свідчить про те, що саме ці люди першими потрапляють на ліжка до реанімації, бо мають хронічні захворювання, що ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби.

У мобільних пунктах вакцинації може отримати щеплення будь-який громадянин України або особа, що має постійну посвідку на проживання.

Така імунізація не потребує попереднього запису.

Потрібно мати паспорт, ІПН та мобільний телефон.

Якщо у вас підписана декларація з лікарем – це значно спростить та пришвидшить процес оформлення вакцинації.

На ревакцинацію рекомендується записатися у сімейного лікаря або через сервіс helsi.me самостійно.

В автобусах і наметах: у Києві працюватимуть мобільні центри Covid-вакцинації / 3 фотографии

У КМДА сподіваються, що така ініціатива знайде відгук у киян, і вони будуть активніше вакцинуватися.

Міська влада розраховує на те що містяни, які ніяк не вирішать, чи потрібно вакцинуватися, побачивши мобільний пункт просто поруч із собою, нарешті наважаться отримати щеплення від Covid-19. Тому що це: швидко, безкоштовно, просто зараз, захистить життя та здоров’я.

В Україні розробили наліпки для підприємств, що вакцинували свої колективи від Covid-19. Стікери розробили для того, щоб відзначити організації, які вже скористалися цією можливістю, та закликати інших вакцинуватися від коронавірусу. Їх можна клеїти на вході, або у приміщеннях.