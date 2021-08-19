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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

В автобусах і наметах: у Києві працюватимуть мобільні центри Covid-вакцинації

вакцинація

Мобільні пункти вакцинації, облаштовані в автобусах, будуть працювати в Києві з 19 до 22 серпня. Вони за визначеним графіком курсуватимуть у районах, віддалених від медичних закладів, де є пункти щеплень.

Вакцинальні намети (з 21 до 24 серпня) будуть розташовані на багатолюдних вулицях, повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

– Сподіваємося таким чином долучити до вакцинації передусім людей літнього віку, яким дістатися до поліклініки з якихось особистих причин проблематичніше, ніж до ринку або продуктового ярмарку, наприклад, – сказала вона.

Досвід, отриманий під час пандемії, свідчить про те, що саме ці люди першими потрапляють на ліжка до реанімації, бо мають хронічні захворювання, що ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби.

  • У мобільних пунктах вакцинації може отримати щеплення будь-який громадянин України або особа, що має постійну посвідку на проживання.
  • Така імунізація не потребує попереднього запису.
  • Потрібно мати паспорт, ІПН та мобільний телефон.
  • Якщо у вас підписана декларація з лікарем – це значно спростить та пришвидшить процес оформлення вакцинації.
  • На ревакцинацію рекомендується записатися у сімейного лікаря  або через сервіс helsi.me самостійно.
Вакцинация автобус график
Вакцинация автобус график
Вакцинация автобус график
Вакцинация автобус график
Вакцинация автобус график
Вакцинация автобус график
В автобусах і наметах: у Києві працюватимуть мобільні центри Covid-вакцинації / 3 фотографии

У КМДА сподіваються, що така ініціатива знайде відгук у киян, і вони будуть активніше вакцинуватися.

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Міська влада розраховує на те що містяни, які ніяк не вирішать, чи потрібно вакцинуватися, побачивши мобільний пункт просто поруч із собою, нарешті наважаться отримати щеплення від Covid-19. Тому що це: швидко, безкоштовно, просто зараз, захистить життя та здоров’я.

В Україні розробили наліпки для  підприємств, що вакцинували свої колективи від Covid-19. Стікери розробили для того, щоб відзначити організації, які вже скористалися цією можливістю, та закликати інших вакцинуватися від коронавірусу. Їх можна клеїти на вході, або у приміщеннях.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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