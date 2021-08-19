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Людмила Грубник |

Відмовлявся носити маску: у Сінгапурі до в’язниці засудили британця

Відмовлявся носити маску: у Сінгапурі до в’язниці засудили британця

У Сінгапурі до шести тижнів в’язниці засудили британця за порушення карантинних обмежень, зокрема за відмову носити маску у громадських місцях.

40-річний Бенджамін Глінн порушував державні протоколи з боротьбі з коронавірусом.

У травні чоловік відмовився одягти маску у поїзді, а у липні – у залі під час засідання суду. Також він погрожував державним службовцям.

Глінн заявив, що на нього не поширюються норми сінгапурського законодавства щодо носіння масок.

Суд визнав його винним за чотирма пунктами звинувачень.

Крім того, через таку поведінки британця змусили пройти психіатричну експертизу.

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Чоловік попросив суд повернути йому паспорт, щоб він міг виїхати до Великої Британії. За даними ЗМІ, британця таки вирішили депортувати на батьківщину.

Через поширення коронавірусу люди в усьому світі змушені носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Ці норми допомагають боротися з вірусом.

Ця рекомендація зберігається і для людей, які отримали щеплення від коронавірусу.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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