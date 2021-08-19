До виготовлення вакцин від інфекційних хвороб та тест-систем у біокластері, який планують створити в Україні, треба долучати науковців. Лише за цієї умови проект буде успішним.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив очільник комісії з біобезпеки й біозахисту РНБО, директор Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

– Вкрай важливо, щоб ця справа була правильно організована. Коли йдеться про створення науковомісткого продукту, він має бути створений саме науковцями. МОЗ, Міністерство аграрної політики маються виступати соціальними замовниками, але наукові продукти мають створювати науковці, – зазначив Сергій Комісаренко.

У 2021 році на реалізацію цього проекту уряд виділив 100 млн грн. За словами спікера, цих коштів достатньо лише на початковому етапі.

– Суми достатньо лише для того, щоб щось розпочати. Мають бути науковці, які знають, що робити. У них мають бути відповідне обладнання, реагенти, експериментальні тварини, – додає він.

Лише тоді вийде успішно реалізувати проект створення біокластера в Україні. Інакше кошти будуть витрачені дарма, й ініціатива буде марною.

Джерело: Україна 24

Фото: Сергій Комісаренко