Ситуація з коронавірусом продовжує погіршуватися. МОЗ України розіслало листа у регіони щодо посилення контролю за епідситуацією та дотриманням правил карантину.
Коронавірус у Києві
За останню добу в Києві підтвердили 245 нових випадків коронавірусу. Столиця знову – серед лідерів за показниками добового приросту хвороби.
До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірусну хворобу. А також 19 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 187 людей. Загалом коронавірусну інфекцію подолали 214 393 мешканці столиці.
Щоб збільшити кількість вакцинованих та заохотити киян отримати щеплення, на довгих вихідних у місті працюватимуть мобільні пункти щеплення, облаштовані у наметах та автобусах.
В Україні
Європейський Союз визнав, що українські Covid-сертифікати у додатку Дія відповідають європейським нормам! Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
На реалізацію проекту з розроблення та виготовлення вакцин та тест-систем від інфекційних хвороб уряд України виділив 100 млн грн. Але лише за умови долучення до цієї справи науковців проект буде успішним, сказав в ефірі одного з українських телеканалів очільник комісії з біобезпеки й біозахисту РНБО, директор Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.
В Україні розробили серію наліпок для організацій, які провели вакцинацію проти Covid-19 своїх колективів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Їх можна розташовувати на вході або у приміщеннях.
В Україну поставили 2 784 флакони препарату Тоцилізумаб. Його розвезуть у регіони для лікування хворих з важким перебігом Covid-19.
У світі
Всього за час пандемії у світі захворіли Covid-19 210,4 млн людей. Померли – 4,42 млн. Одужали – 188,5 млн.
Японія. Половина мешканців країни отримала щонайменше один укол вакциною проти коронавірусу. За інформацією керівництва країни, перше щеплення зробили трішки менше 64 млн зі 125 млн громадян.
Водночас близько 49 млн осіб, або майже 40% отримали дві дози.
Темпи імунізації розрізняються у різних вікових групах. У країні більш активно вакцинувалися люди старшого віку.
США. На тлі сплеску випадків коронавірусу і госпіталізацій у штаті Вашингтон пропонується обов’язкова вакцинація всіх вчителів і співробітників державних та приватних шкіл, коледжів та університетів.
Як заявив губернатор Джей Інслі, хто з освітян не буде повністю вакцинований до 18 жовтня, ризикує втратити роботу.
Сінгапур. До шести тижнів в’язниці засудили британця за порушення карантинних обмежень, зокрема за відмову носити маску у громадських місцях.
ВООЗ. Нині у світі нема потреби застосовувати третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу, щоб посилити дію двох основних доз. Про це заявила співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан.
А генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреїсус розкритикував США за схвалення третьої дози вакцини проти Covid-19. Він стверджує, що бідні країни вакцинували від коронавірусу менше ніж 2% населення через брак препаратів на ринку. А 75% всіх введених у світі Covid-вакцин припадають лише на 10 країн. Він назвав несправедливий розподіл вакцин у світі ганьбою для всього людства.