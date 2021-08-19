Ситуація з коронавірусом продовжує погіршуватися. МОЗ України розіслало листа у регіони щодо посилення контролю за епідситуацією та дотриманням правил карантину.

Коронавірус у Києві

За останню добу в Києві підтвердили 245 нових випадків коронавірусу. Столиця знову – серед лідерів за показниками добового приросту хвороби.

До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірусну хворобу. А також 19 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 187 людей. Загалом коронавірусну інфекцію подолали 214 393 мешканці столиці.

Щоб збільшити кількість вакцинованих та заохотити киян отримати щеплення, на довгих вихідних у місті працюватимуть мобільні пункти щеплення, облаштовані у наметах та автобусах.

В Україні

Європейський Союз визнав, що українські Covid-сертифікати у додатку Дія відповідають європейським нормам! Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

На реалізацію проекту з розроблення та виготовлення вакцин та тест-систем від інфекційних хвороб уряд України виділив 100 млн грн. Але лише за умови долучення до цієї справи науковців проект буде успішним, сказав в ефірі одного з українських телеканалів очільник комісії з біобезпеки й біозахисту РНБО, директор Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

В Україні розробили серію наліпок для організацій, які провели вакцинацію проти Covid-19 своїх колективів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Їх можна розташовувати на вході або у приміщеннях.

В Україну поставили 2 784 флакони препарату Тоцилізумаб. Його розвезуть у регіони для лікування хворих з важким перебігом Covid-19.

У світі

Всього за час пандемії у світі захворіли Covid-19 210,4 млн людей. Померли – 4,42 млн. Одужали – 188,5 млн.

Японія. Половина мешканців країни отримала щонайменше один укол вакциною проти коронавірусу. За інформацією керівництва країни, перше щеплення зробили трішки менше 64 млн зі 125 млн громадян.

Визнання ЄС сертифіката в Дії та критика США за третє щеплення: Covid-новини 19 серпня / 2 фотографии

Водночас близько 49 млн осіб, або майже 40% отримали дві дози.

Темпи імунізації розрізняються у різних вікових групах. У країні більш активно вакцинувалися люди старшого віку.

США. На тлі сплеску випадків коронавірусу і госпіталізацій у штаті Вашингтон пропонується обов’язкова вакцинація всіх вчителів і співробітників державних та приватних шкіл, коледжів та університетів.

Як заявив губернатор Джей Інслі, хто з освітян не буде повністю вакцинований до 18 жовтня, ризикує втратити роботу.

Сінгапур. До шести тижнів в’язниці засудили британця за порушення карантинних обмежень, зокрема за відмову носити маску у громадських місцях.

ВООЗ. Нині у світі нема потреби застосовувати третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу, щоб посилити дію двох основних доз. Про це заявила співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан.

А генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреїсус розкритикував США за схвалення третьої дози вакцини проти Covid-19. Він стверджує, що бідні країни вакцинували від коронавірусу менше ніж 2% населення через брак препаратів на ринку. А 75% всіх введених у світі Covid-вакцин припадають лише на 10 країн. Він назвав несправедливий розподіл вакцин у світі ганьбою для всього людства.