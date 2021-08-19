Усі регіони України перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Проте дві області не відповідають цій зоні за одним показником.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, показник динаміки рівня госпіталізацій з коронавірусом перевищений у Рівненській області. Там вже третій день поспіль погіршується ситуація з хворими. Станом на 18 серпня показник становив 81,8%, а двома днями раніше – 86,2% та 71,9%.

Також ситуація з рівнем госпіталізацій погіршилася у Чернівецькій області. Тепер цей показник становить 75,7%. А ще днем раніше він був у межах норми та відповідав зеленій зоні – 48,2%.

А в Івано-Франківській області ще вчора було перевищення динаміки госпіталізацій – 56,9%, але зараз показник покращився і становить 19,4%.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Станом на 19 серпня в Україні зафіксували 1 560 нових випадків Covid-19. Одужати за добу вдалося 898 людям, а померли – 32 пацієнти.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.