За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 560 осіб. З них 90 дітей і 35 медпрацівників.

Одужали за добу – 898 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 32 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 665 осіб.

Коронавірус у регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

м. Київ – 245;

Вінницька область – 72;

Волинська область – 17;

Дніпропетровська область – 61;

Донецька область – 69;

Житомирська область – 42;

Закарпатська область – 18;

Запорізька область – 80;

Івано-Франківська область – 58;

Київська область – 58;

Кіровоградська область – 10;

Луганська область – 52;

Львівська область – 57;

Миколаївська область – 22;

Одеська область – 105;

Полтавська область – 38;

Рівненська область – 17;

Сумська область – 48;

Тернопільська область – 87;

Харківська область – 130;

Херсонська область – 50;

Хмельницька область – 59;

Черкаська область – 44;

Чернівецька область – 82;

Чернігівська область – 39.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 270 226 осіб.

Померло – 53 368 осіб.

Видужало – 2 199 118 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу – 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 908 748 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 823 001 щеплення