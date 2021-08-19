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Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 560 нових випадків Covid-19

коронавирус

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 560 осіб. З них 90 дітей і 35 медпрацівників.

Одужали за добу – 898 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 32 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 665 осіб.

Коронавірус у регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

  • м. Київ – 245;
  • Вінницька область – 72;
  • Волинська область – 17;
  • Дніпропетровська область – 61;
  • Донецька область – 69;
  • Житомирська область – 42;
  • Закарпатська область – 18;
  • Запорізька область – 80;
  • Івано-Франківська область – 58;
  • Київська область – 58;
  • Кіровоградська область – 10;
  • Луганська область – 52;
  • Львівська область – 57;
  • Миколаївська область – 22;
  • Одеська область – 105;
  • Полтавська область – 38;
  • Рівненська область – 17;
  • Сумська область – 48;
  • Тернопільська область – 87;
  • Харківська область – 130;
  • Херсонська область – 50;
  • Хмельницька область – 59;
  • Черкаська область – 44;
  • Чернівецька область – 82;
  • Чернігівська область – 39.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 270 226 осіб.
  • Померло – 53 368 осіб.
  • Видужало – 2 199 118 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу – 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 908 748 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 823 001 щеплення

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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