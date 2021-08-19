За минулу добу Covid-19 підтверджений у 1 560 осіб. З них 90 дітей і 35 медпрацівників.
Одужали за добу – 898 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 32 особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 665 осіб.
Коронавірус у регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.
- м. Київ – 245;
- Вінницька область – 72;
- Волинська область – 17;
- Дніпропетровська область – 61;
- Донецька область – 69;
- Житомирська область – 42;
- Закарпатська область – 18;
- Запорізька область – 80;
- Івано-Франківська область – 58;
- Київська область – 58;
- Кіровоградська область – 10;
- Луганська область – 52;
- Львівська область – 57;
- Миколаївська область – 22;
- Одеська область – 105;
- Полтавська область – 38;
- Рівненська область – 17;
- Сумська область – 48;
- Тернопільська область – 87;
- Харківська область – 130;
- Херсонська область – 50;
- Хмельницька область – 59;
- Черкаська область – 44;
- Чернівецька область – 82;
- Чернігівська область – 39.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 270 226 осіб.
- Померло – 53 368 осіб.
- Видужало – 2 199 118 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу – 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 908 748 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 823 001 щеплення