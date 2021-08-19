Вакцинація в Україні: у МОЗ створили стікери для щеплених від Covid-19 колективів

В Україні розробили серію наліпок для щеплених проти Covid-19 колективів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Їх розробили для того, щоб відзначити організації, які вже скористалися цією можливістю, та закликати інших вакцинуватися від коронавірусу.

– Яскраві стікери з написами Ми вакциновані від Covid-19, У нас безпечно!, Давай і ти!, які можна розклеїти на вході та в самих приміщеннях, де працюють вакциновані колективи, сповіщатимуть про те, що тут піклуються як про співробітників, так і про відвідувачів, – зазначили у МОЗ.

У міністерстві нагадали, що організовані колективи, які мають щонайменше 50 охочих зробити щеплення проти Covid-19, можуть замовити виїзд мобільної бригади з вакцинації до себе.

Якщо охочих вакцинуватися менш як 50, то вони можуть записатися на щеплення до центрів вакцинації чи пунктів щеплень за контактними телефонами чи онлайн.

Заклик до вакцинації: МОЗ розробило стікери для щеплених від Covid-19 колективів / 4 фотографии

За добу 18 серпня в Україні вакцинували від коронавірусу 120 004 людини. Одну дозу отримали 62 714 людей, повністю імунізовані – 57 290 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 914 255 людей, з них отримали одну дозу – 4 914 253 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 908 748 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 823 001 щеплення.