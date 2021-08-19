Вчені з Університету Лінчепінга в Швеції визначили раніше невідомий механізм, який допоможе лікувати нездатність до помірного споживання алкоголю за допомогою ліків.

– Ми виявили, що за нездатність зупинити себе відповідає невелика група нервових клітин у невеликій області мозку, – зазначив професор психіатрії факультету біомедичних і клінічних наук Маркус Гайліг.

За його словами, прийняти рішення випити ще або утриматися, складно, оскільки в мозку є важлива система спрямованої, мотивованої поведінки. Ця система цінує речі, які ми вважаємо приємними, наприклад смачну їжу, секс, а також алкоголь, і це спонукає шукати більшого.

Але при цьому нам необхідне гальмо, щоб ми не робили дій, які мають несприятливі наслідки. Гальмо, яке врівноважує інформацію про можливі негативні наслідки з очікуваною винагородою.

Дослідники вивчили механізм продовження вживання алкоголю, навіть якщо це призводить до негативних наслідків, поведінки, відомої як компульсивне вживання.

Щоб ідентифікувати групу нервових клітин, що беруть участь у компульсивному вживанні алкоголю, використовували маркер, який утворюється одразу після того, як клітини стали активними.

Було виявлено, що центр цієї мережі нервових клітин розташований у центральній мигдалині. Мигдалеподібне тіло – це центр мозку, який контролює реакції страху і бере участь у механізмах навчання, які пов’язані зі страхом.

Коли дослідники, використовуючи передові молекулярні методи, відключали ці клітини, здатність щурів самостійно утримуватися від вживання алкоголю відновлювалася.

Відкриття вселяє надію, що цей метод допоможе у створенні нових лікарських препаратів для лікування алкогольної залежності.

– Я не очікував, що така невелика група нервових клітин матиме таке вирішальне значення для такої складної поведінки, – зізнався Маркус Гейліг.

Він вважає, що необхідні додаткові дослідження для виявлення клінічних маркерів, які допоможуть виявити, чи є у людини індивідуальна вразливість до розвитку залежності, раннє виявлення якої дасть змогу використовувати профілактичні заходи.