Європейський Союз з 20 серпня визнає українські Covid-сертифікати. Тобто ЄС прийматиме ці документи нарівні з цифровими сертифікатами держав-членів. Україна також зможе пропускати на своєму кордоні іноземців з таким документом.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу щодо взаємного визнання Covid-сертифікатів в ЄС.

За його словами, громадяни повинні враховувати, що інформація у додатку Дія поки що оновлюється і процес генерування документів може зайняти деякий час.

– Додаток оновлюється і це може зайняти кілька годин або кілька днів. Це залежить від Google, Apple, тому ще потрібно кілька днів, щоб додаток оновився, – зазначив він.

Як отримати Covid-сертифікат

встановити додаток Дія;

перейти в розділ Послуги, бо на відміну від паспортів та водійських прав, Covid-сертифікат – це послуга;

вибрати Covid-сертифікат;

підписати Дія.Підписом заяву на передання даних з Електронної системи охорони здоров’я до Дії;

натиснути отримати сертифікат;

Covid-сертифікат з’явиться у вашому смартфоні.

Він стверджує, що потрібно надіслати запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит та електронний підпис.

– Не потрібно з електронним підписом ходити в держоргани. Ви можете згенерувати підпис в Дії. Для цього потрібно тільки ваше обличчя. І виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя порівнюється з біометрією в реєстрі. Це займає декілька секунд і ви отримуєте підпис, – додав він.

Нині у додатку Дія послуга Covid-сертифікат перебуває на стадії розробки.

Федоров стверджує, що в Україні будуть доступні відразу два сертифікати в додатку Дія: міжнародний для подорожей та внутрішній. У міжнародному буде більше медичної інформації, але не буде фото людини, у внутрішньому навпаки — буде фото людини та менше медичної інформації. Перевірити дійсність документа можна буде за QR-кодом.

Він наголосив, що генерування сертифікатів займає декілька хвилин. Міністр каже, що під час тестування документу, розробники розв’язали майже всі технічні проблеми та 90% громадян зможуть без проблем отримати сертифікати. Проте у перші дні запуску він прогнозує велике навантаження на систему.

Також міністерство планує запустити можливість згенерувати сертифікат на порталі Дія. Звідти його можна буде видрукувати.

Covid-сертифікат — це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Він з’явиться поруч з іншими цифровими документами в Дії.

В Україні з 1 липня у тестовому режимі почали видавати Covid-сертифікати через додаток або портал Дія. За даними Мінцифри, на тестування сертифікатів зареєстрували 34 650 людей.