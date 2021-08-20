У світі поширюється небезпечний штам Дельта. Від уже досяг Австралії, а з південноамериканського континенту до Європи завітав штам Лямбда. Євросоюз визнав українські Covid-сертифікати і підключив нас до Європейської системи.

Коронавірус у Києві

За останню добу в Києві підтвердили 222 нових випадки коронавірусу. У столиці – знову один із найбільших показників добового приросту хвороби.

До лікарень столиці госпіталізували 52 хворих на коронавірусну хворобу. А також 21 особу з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 148 людей. Загалом коронавірусну інфекцію подолав 214 541 мешканець столиці.

В Україні

В Україні пік захворюваності на коронавірус очікується вже цієї осені. Це може статися через активне поширення штаму Covid-19 Дельта на території країни. Про це повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров. За його словами, не варто виключати можливість введення чергового локдауну.

В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення Єврокомісії про визнання українського Covid-сертифіката в додатку Дія. Це означає, що рішення відсьогодні набуло чинності.

Covid-сертифікати, видані в Україні, прийматимуть у ЄС нарівні з цифровими сертифікатами Євросоюзу. У свою чергу Україна дає згоду на цифрові сертифікати ЄС.

Для заохочення вакцинувати співробітників в Україні оголосили розіграш комп’ютерів та роутерів серед шкіл, у яких вакцинували 80% працівників.

Такий конкурс оголосили у Міністерстві охорони здоров’я. Для того, щоб взяти участь у розіграші, охочі мають подати заявки до 29 вересня 2021 року. А результати оголосять у День вчителя – 3 жовтня.

У світі

Всього у світі на 20 серпня захворіло на коронавірус 211 млн, померло 4,4 млн, одужало майже 189 млн людей.

Австралія. Сіднею загрожує комендантська година та більш тривала ізоляція через спалах штаму коронавірусу Дельта.

До ЄС з українським сертифікатом та штам Лямбда в Австрії: Covid-новини 20 серпня / 2 фотографии

У західних районах міста, які вже закриті, з понеділка буде введено комендантську годину.

Локдаун через коронавірус у Сіднеї продовжується ще на місяць. На цьому тижні зафіксовано рекордну кількість випадків захворювання.

А ось у Великій Британії дозволили використовувати препарат на основі моноклональних антитіл Ronapreve для лікування коронавірусу. Моноклональні антитіла імітують природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями.

В Австрії ж зареєстровано перший випадок зараження штамом коронавірусу Лямбда. Його привіз громадянин Перу.

Компанія AstraZeneca приготувала коктейль з антитіл (препарат AZD7442), ефективний на 77% у запобіганні симптоматичному захворюванню на Covid-19 у людей з високим ризиком розвитку ускладнень.

У компанії AstraZeneca вже заявили, що готуються надати дані регулюючим органам, щоб отримати дозвіл на екстрене використання AZD7442.

Компанія Apple Inc відкладає повернення в корпоративні офіси своїх співробітників до січня 2022 року. Причина – збільшення кількості нових випадків захворювання Сovid-19 серед персоналу і побоювання з приводу появи нових Сovid-штамів.