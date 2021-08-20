За повідомленням Державної служби статистики України, за минулі шість місяців, із січня по червень 2021 року, в країні померли близько 350 тис. українців, із них тільки у червні – майже 50 тис. осіб.

Дані Головного статистичного відомства також свідчать про те, що провідною причиною летальності, як і раніше, залишаються серцево-судинні патології. Так, від порушень системи кровообігу померли 217 894 особи, у тому числі від ішемічної хвороби серця – 152 062, від інсульту – 41 834 особи.

На другому місці – онкологія, яка забрала життя 36 441 громадянина України. На третьому – Covid-19, який коштував нам за вказаний період 35 674 життів.

Інші інфекційні та паразитарні хвороби, за даними Держстату, забрали життя 3 223 осіб. Серед них 1 499 померли від туберкульозу і 1167 – від СНІДу.

Зібрали свій чорний урожай і хвороби органів дихання, що стали причиною смерті 11 799 осіб. Із них від грипу та пневмонії померли 9 204 особи.

Патології органів травного тракту призвели до летального результату 12 188 осіб.

Так звані зовнішні причини спровокували загибель 13 610 українців. Серед них внаслідок ДТП загинули 1 481 людина, утоплення – 565, пожежі забрали життя 714. Від випадкового отруєння (окрім алкоголю) померли 858 чоловік, отруїлися алкоголем – 980. Смерть 635 людей спричинили умисні вбивства, самогубства – 2 988.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від Covid-19 померло 20 709 українців.