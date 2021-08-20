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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Імітує природні антитіла: у Великій Британії сертифікували препарат для лікування Covid-19

ліки від коронавірусу

У Великій Британії дозволили використовувати препарат на основі моноклональних антитіл Ronapreve для лікування коронавірусу.

Цей препарат визнало безпечним для використання Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великої Британії.

Ronapreve виробляють компанії Roche і Regeneron. Він належить до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами, які імітують природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями. Препарат призначений для лікування пацієнтів, у яких коронавірус проходить у легкій та середній формі.

У липня 2021 року Японія першою схвалила для використання препарат Ronapreve. За результатами лабораторних досліджень, після застосування цих ліків ризик госпіталізації або смерті, яку може викликати Covid-19, знижується на 70%.

Нині Ronapreve вже сертифікували у США, Індії, Швейцарії, Канаді та ЄС.

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Нещодавно в Україну поставили 2 784 флакони препарату Тоцилізумаб. Його розвезуть у регіони для лікування хворих з важким перебігом Covid-19.

Тоцилізумаб – це діюча речовина в препараті Актемра. Він належить до групи імунодепресантів, тобто зменшує активність імунної системи. Препарат діє на запалення, яке спричиняє Covid-19. Він не впливає на сам вірус, тому для профілактики його приймати не потрібно.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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