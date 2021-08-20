Станом на 20 серпня у таборі Молода гвардія, що в Одесі, кількість хворих на коронавірус зросла до 70 людей. Там 16 серпня зафіксували спалах Covid-19.

Про це розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі одному з видань.

За його словами, за останню добу діагноз коронавірус підтвердили ще у трьох вихованців табору. Усі вони перебувають під постійним наглядом лікарів в медико-санітарній частині закладу.

Загалом Covid-19 підтвердили у 11 вожатих та 59 вихованців. Також у 33 дітей попередньо підтвердили штам Дельта. Для перевірки зразки надіслали до м. Київ. Точний результат має підтвердити київська лабораторія протягом 4-7 днів.

Гончаров додав, що одного з госпіталізованих пацієнтів, вже забрали батьки. Кількість дітей, які перебувають в міській клінічній лікарні №3, не змінилася: з табору до медзакладу привезли ще одну дитину. Нині там перебувають восьмеро дітей.

16 серпня в Українському дитячому центрі (УДЦ) Молода гвардія в Одеській області 42 дитини та двоє працівників інфікувалися коронавірусом.

Одеська влада планує дітей, які не контактували табором, де є хворі, відправити додому. Їх обов’язково протестують на коронавірус для того, щоб упевнитися, що вони здорові.

А ті діти, які захворіли або контактували з хворими, перебуватимуть на карантину протягом 14 днів з моменту останнього виявлення хворого.

Джерело: Суспільне