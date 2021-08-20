Препарат AZD7442, який є “коктейлем антитіл” компанії AstraZeneca, ефективний у запобіганні симптоматичному захворюванню на Covid-19 у людей з високим ризиком розвитку ускладнень на 77%.

Про це свідчать дані, які опублікувала компанія на своєму сайті. Для того, щоб випробувати препарат, у дослідженні взяли участь 5 197 людей з США, Великобританії, Бельгії, Франції та Іспанії.

Спеціалісти досліджували, чи може AZD7442 запобігти зараженню у групах ризику розвитку ускладнень від коронавірусу. У результаті він показав ефективність 77% щодо запобігання симптоматичному захворюванню на Covid-19 тих людей, які мають високий ризик розвитку ускладнень.

Препарат вводиться за допомогою двох внутрішньом’язових ін’єкцій.

У компанії AstraZeneca вже заявили, що готуються надати дані регулюючим органам, щоб отримати дозвіл на екстрене використання AZD7442.

Ще у червні результати дослідження “коктейлю антитіл” свідчили про його ефективність. Утім він був здатний запобігти проявам симптомів лише у 33% випадків.

Нещодавно компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна проти двох індійських штамів – Дельта і Каппа. Ці результати засновані на нещодавньому аналізі, проведеному Службою охорони здоров’я Англії (PHE), який показав, що дві дози вакцини AstraZeneca і Pfizer ефективні проти штаму Дельта на більш ніж на 90%.

Джерело: AstraZeneca