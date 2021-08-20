Довгий час вважалося, що літній вік веде до значного зниження наших розумових здібностей. Однак нове дослідження Медичного центру Джорджтаунського університету в США спростовує цю усталену думку.

Результати наукової роботи показують, що дві ключові функції мозку, які дозволяють нам сприймати нову інформацію і зосереджуватися на тому, що дійсно важливо в даній ситуації, насправді можуть покращитися у літніх людей. Ці функції лежать в основі найважливіших аспектів пізнання, таких як пам’ять, прийняття рішень, самоконтроль і навіть навігація, математика, мова і читання.

– Ці результати вражаючі і мають важливі наслідки для розуміння старіння, – переконаний старший дослідник, професор кафедри нейробіології Майкл Т. Ульман.

За його словами, це тим більш важливо через стрімке старіння населення як в США, так і в усьому світі.

Дослідницька група вивчила три окремих компоненти уваги і виконавчої функції в групі з 702 учасників віком від 58 до 98 років, оскільки саме в цей період життя когнітивні функції змінюються найсильніше.

Компоненти являють собою мережі мозку, що беруть участь у попередженні, орієнтуванні та виконавчому гальмуванні. Кожен з них має різні характеристики і залежить від різних областей мозку і різних нейрохімічних речовин і генів. Отже, міркували вчені, мережі можуть демонструвати різні моделі старіння.

Оповіщення характеризується станом підвищеної пильності і готовності до реагування на інформацію, що надходить.

Орієнтація включає в себе переміщення ресурсів мозку в певне місце в просторі.

Мережа виконання перешкоджає про відволікаючу або суперечлиу інформацію, дозволяючи нам зосередитися на тому, що важливо.

Ми постійно використовуємо всі три процеси, пояснюють дослідники. Наприклад, коли ведемо машину, оповіщення – це наша підвищена готовність до наближення до перехрестя. Орієнтація відбувається, коли ми перемикаємо свою увагу на несподіваний рух, наприклад, на пішохода. А виконавча функція дозволяє вам не відволікатися, наприклад, на птахів або рекламні щити, щоб ми могли зосередитися на водінні.

Дослідження показало, що з віком знижувалися тільки здатності до оповіщення. У той час як орієнтація і виконавче гальмування значно покращилися.

Дослідники припускають, що, оскільки орієнтація та гальмування – це просто навички, які дозволяють людям вибірково звертати увагу на предмети, їх можна покращувати протягом усього життя. Вчені припускають, що користь від цієї практики може переважити вікові нейронні порушення.

А ось рівень оповіщення знижується, тому що це базовий стан пильності і готовності не може покращитися з практикою.

Отримані дані не тільки змінюють наше уявлення про те, як старіння впливає на свідомість, але також можуть привести до клінічних поліпшень, в тому числі для пацієнтів з порушеннями старіння, такими як хвороба Альцгеймера, переконані автори наукової роботи.