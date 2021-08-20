Вивчаючи дані зондів, розміщених глибоко в мозку пацієнтів з епілепсією, команда дослідників наукових установ Китаю та Німеччини дізналася більше про те, що відбувається з людиною, коли вона відчуває страх.

До цього вже було відомо, що страх змушує частішати пульс і підвищує пітливість. Але що відбувається саме у мозку під час таких переживань? Відповісти на це запитання до недавнього часу було неможливо, оскільки йшлося про механізми, розташовані глибоко всередині мозку, звідки важко отримати свідчення мозкових хвиль.

Однак команда дослідників подолала цю складність, вивчивши пацієнтів з епілепсією, оснащених датчиками мозку.

Попередні дослідження показали, що у мозку страх походить від мигдалини та медіальної префронтальної кори (mPFC), тому вчені зосередили увагу саме на цьому аспекті.

Щоб дізнатися більше про те, що відбувається у цих областях мозку, вони показували добровольцям квадрат на екрані комп’ютера. У випадкові моменти це зображення супроводжувалося струсом зап’ястя за допомогою електричного розряду. Так добровольців навчили боятися цього кольорового квадрата.

Дослідники змогли побачити збільшення мозкової активності, коли добровольцю просто показали квадрат, який вони тут же пов’язали з отриманням електрошоку в зап’ясток – мірою реакції страху.

Вивчаючи ці реакції, вчені помітили, що активність мозку являє собою тип ритму, званий тета-хвилею, і це відбувається як у мигдалеподібному тілі, так і в mPFC.

Вони також змогли побачити, що реакція страху почалася в спинному mPFC – відкриття, яке було помічене під час інших досліджень на приматах.

Ця наукова робота допомагає пояснити, що відбувається в мозку, коли люди відчувають страх, що може призвести до розробки методів лікування тривожних розладів.