У Львівській області лікар-хірург відмовився надавати відповідну медичну допомогу пацієнту, після чого хворий помер від ускладнень хвороби.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції. 38-річний мешканець Львівського району, лікар-хірург однієї з районних лікарень, недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медзакладу.

Чоловік не забезпечив належного обстеження, не госпіталізував хворого та не надав необхідної медичної допомоги, внаслідок чого пацієнт невдовзі помер від ускладнень.

Слідчі повідомили лікареві про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк. Нині триває досудове розслідування.

Нещодавно у Вінниці від ускладнення після лікування зуба помер чоловік. З такими симптомами він потрапив до Вінницької міської клінічної лікарні №1, одразу до реанімації. У нього діагностували менінгіт, чоловік перебував у комі.