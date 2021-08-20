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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Ні дня без макіяжу. Як правильно і безпечно користуватися косметикою

девушка - макияж

Макіяж став невід’ємною частиною життя кожної сучасної жінки. Він допомагає увиразнити всі переваги зовнішності і приховати недоліки. Однак якщо неправильно використовувати декоративну косметику, можна зашкодити здоров’ю шкіри.

Разом із косметологом-дерматологом Анною Немировською Факти ICTV розбиралися, як правильно використовувати такі засоби.

За словами фахівця, макіяж наносити можна і щодня, проте косметика має бути якісною та безпечною.

– Якщо говорити про тональний крем, то важливо, щоб продукт не був комедогенним, щоб у ньому було мало олій. Такі тональні засоби забивають пори. Щоб перевірити продукт, його слід нанести на кисть руки і змити водою з милом, якщо він змивається, це вже добре, – каже Анна Немировська.

Однак у такому випадку важливо давати шкірі дні для відпочинку, наприклад на вихідних.

– Якщо людина сидить вдома, то краще не наносити макіяж, а провести якісний детокс: умивання, скрабування, нанести маску, добре наситити шкіру кремом, – додає косметолог.

Анна Немировская

Крім того, після приходу додому важливо одразу змивати макіяж, а не ходити з ним до глибокої ночі і, тим паче, лягати спати.

Також у дорогу небажано наносити макіяж, краще перед цим провести доглядові процедури і наситити шкіру кремом.

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Анна Немировська на своїй сторінці в Instagram озвучила правила, які допоможуть регулярно робити макіяж з мінімальною шкодою для шкіри.

  • Масмаркет – ворог шкіри

– До складу дешевої косметики входять найбільш згубні для шкіри компоненти: продукти нафтохімії, штучні складові. У результаті, ви не заощадите, а витратите більше на повернення обличчя в нормальний стан після використання таких засобів, – каже Анна Немировська.

  • Алергія – причина припинити використовувати продукт

За словами дерматолога, у такому разі потрібно одразу припиняти користуватися засобами. А щоб зайвий раз не витрачати гроші, можна спочатку придбай пробники.

 

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Публикация от Косметолог Дерматолог Киев (@dr_nemirovskaya)

  • Кожному типу шкіри – своя косметика

– Намагатися заматувати жирну шкіру пудрою – погана ідея, як і надати сухій свіжості за допомогою хайлайтера. Проблемами шкіри повинна займатися доглядова косметика, а декоративна – не погіршувати ситуацію. Особливо це стосується дівчат з акне, – продовжує фахівець.

  • Очищення шкіри – найкращий друг

Шкіру необхідно очищувати як перед нанесенням макіяжу, так і після, рекомендує експерт.

  • Чисті пензлі – безпека шкіри

– Пензлі та спонж потрібно мити після кожного використання. На них накопичується велика кількість бактерій, які можуть зашкодити шкірі, – пояснює Анна Немировська.

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Якщо жінка почувається некомфортно без макіяжу, від нього не варто відмовлятися, однак потрібно слухати рекомендації фахівців. Це дасть змогу довше залишатися молодою і здоровою.

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