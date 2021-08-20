Макіяж став невід’ємною частиною життя кожної сучасної жінки. Він допомагає увиразнити всі переваги зовнішності і приховати недоліки. Однак якщо неправильно використовувати декоративну косметику, можна зашкодити здоров’ю шкіри.
Разом із косметологом-дерматологом Анною Немировською Факти ICTV розбиралися, як правильно використовувати такі засоби.
За словами фахівця, макіяж наносити можна і щодня, проте косметика має бути якісною та безпечною.
– Якщо говорити про тональний крем, то важливо, щоб продукт не був комедогенним, щоб у ньому було мало олій. Такі тональні засоби забивають пори. Щоб перевірити продукт, його слід нанести на кисть руки і змити водою з милом, якщо він змивається, це вже добре, – каже Анна Немировська.
Однак у такому випадку важливо давати шкірі дні для відпочинку, наприклад на вихідних.
– Якщо людина сидить вдома, то краще не наносити макіяж, а провести якісний детокс: умивання, скрабування, нанести маску, добре наситити шкіру кремом, – додає косметолог.
Крім того, після приходу додому важливо одразу змивати макіяж, а не ходити з ним до глибокої ночі і, тим паче, лягати спати.
Також у дорогу небажано наносити макіяж, краще перед цим провести доглядові процедури і наситити шкіру кремом.
Анна Немировська на своїй сторінці в Instagram озвучила правила, які допоможуть регулярно робити макіяж з мінімальною шкодою для шкіри.
- Масмаркет – ворог шкіри
– До складу дешевої косметики входять найбільш згубні для шкіри компоненти: продукти нафтохімії, штучні складові. У результаті, ви не заощадите, а витратите більше на повернення обличчя в нормальний стан після використання таких засобів, – каже Анна Немировська.
- Алергія – причина припинити використовувати продукт
За словами дерматолога, у такому разі потрібно одразу припиняти користуватися засобами. А щоб зайвий раз не витрачати гроші, можна спочатку придбай пробники.
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- Кожному типу шкіри – своя косметика
– Намагатися заматувати жирну шкіру пудрою – погана ідея, як і надати сухій свіжості за допомогою хайлайтера. Проблемами шкіри повинна займатися доглядова косметика, а декоративна – не погіршувати ситуацію. Особливо це стосується дівчат з акне, – продовжує фахівець.
- Очищення шкіри – найкращий друг
Шкіру необхідно очищувати як перед нанесенням макіяжу, так і після, рекомендує експерт.
- Чисті пензлі – безпека шкіри
– Пензлі та спонж потрібно мити після кожного використання. На них накопичується велика кількість бактерій, які можуть зашкодити шкірі, – пояснює Анна Немировська.
Якщо жінка почувається некомфортно без макіяжу, від нього не варто відмовлятися, однак потрібно слухати рекомендації фахівців. Це дасть змогу довше залишатися молодою і здоровою.